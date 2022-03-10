Радикалы на Украине продолжают убивать мирных граждан – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Власти Украины угрожают убить родственников тех, кто предпримет попытку эвакуации в Россию. Об этом заявил глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские власти с 9 марта начали тотальную рассылку гражданам своего государства сообщений о немедленном прибытии на пункты мобилизации для призыва на военную службу, а также санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории", – цитирует его ТАСС.
Мизинцев добавил, что радикалы на Украине удерживают в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан.
"Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола", – сказал генерал-полковник.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты и прибывшие в страну иностранные наемники обстреливают российских военных медиков. По его словам, боевики ведут снайперский огонь с больших дистанций по медикам, которые оказывают помощь раненым российским военным и мирным жителям. Он подчеркнул, что данные действия являются нарушением гуманитарного права и подтверждают нацистскую сущность властей Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские националисты нападают на российских медиков – МО РФ
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