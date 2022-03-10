Лавров прокомментировал информацию об обстреле роддома в Мариуполе

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Здание роддома в Мариуполе давно стало базой для экстремистов, там не было пациентов и персонала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, данные о базировании в здании экстремистов Россия передала ООН на заседании Совета безопасности.
"Этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультрарадикального батальона", – произнес Лавров.
Министр подчеркнул, что данные были предоставлены три дня назад. Он отметил, что таким образом СМИ манипулируют общественными мнением во всем мире.
"И я видел все эти репортажи... очень эмоционально, но, к сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет составить объективное представление, никогда особым вниманием не пользуется", – добавил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию об обстреле роддома. Он отметил, что Кремль не располагает данными по этому случаю. При этом Песков выразил уверенность, что ситуацию прояснят в Минобороны РФ.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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