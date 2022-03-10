Лавров предупредил об опасности поставок вооружений на Украину

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Поставки оружия на территорию Украины со стороны Запада опасны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела, поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитных ракетных комплексов", – заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что неизвестно, куда в дальнейшем могут попасть поставляемые Западом переносные зенитно-ракетные комплексы. По его словам, Евросоюз не может ответить на вопрос о том, как будет контролироваться перемещение этих ПЗРК.

Он выразил мнение, что поставляемые Западом вооружения в дальнейшем могут распространиться по всей Европе.

"Это на долгие годы будут создаваться угрозы и риски гражданской авиации и отнюдь не только в украинском небе, они могут расползтись по всей Европе", – отметил Лавров.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила об ответственности за любые эксперименты по поставкам Украине оружия. По ее словам, послы России донесли это до внешнеполитических ведомств зарубежных стран.

До этого российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Оказалось, что там проводились работы по изучению возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней по заказу Пентагона.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

