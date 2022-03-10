Песков не смог прокомментировать данные об обстреле роддома в Мариуполе

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Кремль не располагает данными о ситуации с обстрелом роддома в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля выразил уверенность, что ситуацию прояснят в Минобороны РФ.

"Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка какую-то информацию военные предоставят", – сказал Песков.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, из строя были выведены 986 танков и другой бронетехники, 749 военных автомобилей, 368 артиллерийских орудий, 141 зенитно-ракетный комплекс, а также 107 беспилотных летательных аппаратов и 97 боевых самолетов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что спецоперация не ставит целью свергнуть действующие украинские власти. Кроме того, миссия не направлена против мирных жителей Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.