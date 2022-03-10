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политика

10:05

МО РФ опубликовало видео уничтожения вертолетами укреплений и бронетехники ВСУ

политикабезопасность

Видео: "ВКонтакте"/Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолетами Ми-28н и Ка-52 укрепленных объектов и бронетехники Вооруженных сил Украины.

В сообщении ведомства уточняется, что российские летчики применили для этого ракетное и стрелково-пушечное вооружение. Операция по уничтожению объектов и техники ВСУ проводилась в составе авиационных пар в сложных метеорологических условиях.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов. В их числе – Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов, Трудовое, Красная Поляна и Степное.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Спецоперация России сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР – МО РФ

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