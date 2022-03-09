Националисты готовят провокации на Украине с использованием химических веществ – МО РФ

Фото: ТАСС/Александр Река

Украинские националисты под Харьковом готовят провокацию с применением отравляющих химических веществ, чтобы обвинить российскую сторону в их использовании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он отметил, что националисты доставили около 80 тонн аммиака в населенный пункт Золочев, который находится к северо-западу от Харькова. По словам покинувших город жителей, боевики обучают их, как правильно действовать при химической атаке.

Ранее статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что украинские националистические подразделения совершили опасную провокацию, нанеся удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Панков уточнил, что российские специалисты оперативно перевели станцию на резервные дизельные источники энергоснабжения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

