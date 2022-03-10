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политика

09:44

Украинские националисты в Мариуполе могут либо сдаться, либо умереть – Басурин

политикабезопасность

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Засевшие в Мариуполе украинские националисты могут либо сдаться, либо умереть, поскольку отступать им некуда. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта – или умереть, или сдаться", – сказал он.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики в настоящее время ведут бои за кварталы Мариуполя. Отряды Народной милиции постепенно продвигаются вглубь города, точечно уничтожая места скопления националистических батальонов.

9 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов. В их числе – Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов, Трудовое, Красная Поляна и Степное.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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