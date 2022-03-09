Минобороны РФ примет меры для исключения попадания срочников на Украину

17:35
Фото: AP/TASS
Министерство обороны России примет меры, необходимые для исключения попадания солдатов срочной службы на Украину. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Ранее ведомство выявило несколько фактов присутствия российских военнослужащих срочной службы в зоне проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", – заявил Конашенков.
Представитель Минобороны уточнил, что на одно из подразделений в тылу совершили нападение члены диверсионной группы нацбатальона. В результате были захвачены в плен российские военнослужащие, в том числе срочной службы.
"В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по <...> освобождению захваченных военнослужащих", – добавил Конашенков.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ за время проведения спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, из строя были выведены 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ.
До этого Минобороны РФ обнародовало документы, в которых представлены планы властей Украины атаковать Донбасс в марте. Сведения были получены в ходе проведения специальной военной операции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ показало документы ВСУ, планировавших нападение на Донбасс
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