ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы РФ за время проведения спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что в числе уничтоженных объектов – 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 718 единиц специальной военной автомобильной техники и 93 беспилотника.

В настоящий момент из строя выведены 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ.

На начало спецоперации в боевом составе Украины насчитывались 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. В настоящий момент 146 из них уничтожены, в частности 89 боевых самолетов и 57 вертолетов.

Представитель Минобороны РФ уточнил, что часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик не ставит целью свергнуть действующие украинские власти. Она отметила, что спецоперация РФ проходит строго по плану и не направлена против мирных жителей Украины.