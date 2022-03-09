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общество

15:07

Офицер из Красноярского края получил звание Героя России

обществобезопасность

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Офицер из Красноярского края Алексей Левкин получил звание Героя России за проявленное мужество во время специальной операции на Украине. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс в своем Instagram.

По словам главы региона, рота Левкина столкнулась с противником во время выполнения боевой задачи.

"Проявив мужество и отвагу, Левкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых", – говорится в сообщении.

Усс рассказал, что командир остался прикрывать, а после добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь. Глава региона добавил, что рота Левкина уничтожила восемь танков и три БМП.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик не ставит целью свергнуть действующие украинские власти. В российском МИД отметили, что спецоперация РФ проходит строго по плану. При этом миссия не направлена против мирных жителей Украины, подчеркнула Захарова.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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