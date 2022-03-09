В Кремле не уверены в достоверности данных ООН по потерям на Украине

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В Кремле знакомы с данными ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, в условиях продолжения этой специальной операции, в условиях того, что, вы знаете, многие города блокированы, оттуда не выпускают людей – все вот эти нацбаты – очень сложно понимать картину окончательную о возможных потерях", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей по гуманитарным коридорам.

Она отметила, что на практике договоренности зачастую не соблюдаются. Захарова также выразила надежду, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

