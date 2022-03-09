Захарова заявила, что РФ взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине

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Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине, чтобы не допустить провокации со стороны боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе спецоперации ВС РФ был установлен контроль над Чернобыльской, Запорожской атомными электростанциями и прилегающими к ним территориями.

"Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также и иностранными наемниками сложившейся в этой стране обстановки для организации ядерных провокаций, а эти риски действительно существуют", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия делает все для обеспечения безопасности ядерных объектов на территории Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская спецоперация по защите Донбасса упредила готовившееся в марте наступление украинских вооруженных сил на ДНР и ЛНР. По его словам, российские военные смогли заполучить документы, подтверждающие подготовку Киева к наступательным действиям.

Накануне сообщалось, что войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь украинских населенных пунктов. За время с начала спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе – 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.