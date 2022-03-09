Силы ДНР освобождают кварталы Мариуполя – Пушилин

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Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики ведут бои за кварталы Мариуполя, действуя аккуратно и точечно, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Город блокирован, продолжается освобождение, начиная с пригородов и заканчивая кварталами внутри Мариуполя. Кольцо сужается", – сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин отметил, что силы ДНР вынуждены действовать аккуратно, избегая быстрых атак для исключения жертв среди мирного населения.

"Поэтому наши подразделения действуют аккуратно, точечно уничтожая места скопления националистических батальонов. Продвигаемся", – добавил глава ДНР.

Кроме того, Народная милиция продолжает зачистку Волновахи.

"На окраинах периодически появляются разрозненные группы тербатов, которые проводят также диверсионную деятельность, которые используют артиллерию для, скажем, поражения тех или иных гражданских объектов", – заключил Пушилин.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов: Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов, Трудовое, Красная Поляна и Степное.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.