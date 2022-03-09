Украина ведет непрерывный огонь по инициированным ею гуманитарным коридорам – МО РФ

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Вооруженные силы Украины непрерывно обстреливают гуманитарные коридоры, в том числе инициированные украинской стороной, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ Михаил Мизинцев.

"С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также в гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается", – цитирует его ТАСС.

Также, по словам Мизинцева, украинские националистические подразделения вели массированные минометный огонь на Волновахском, Изюмском и Запорожском направлениях. С 10:00 на всех направлениях отмечается активная перегруппировка ВСУ, в том числе перемещение боевой техники, вооружения, а также наращивание сил.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики ведут бои за кварталы Мариуполя, действуя аккуратно и точечно. По его словам, силы ДНР вынуждены избегать быстрых атак для исключения жертв среди мирного населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

