Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для украинских военных – Минобороны РФ

17:34
Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA
Разведывательные самолеты НАТО круглосуточно дежурят в воздушном пространстве Польши и информируют руководство украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО", – приводит слова Конашенкова РИА Новости.
Он также рассказал, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго классов.
По словам Конашенкова, на сегодняшний день фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации ВС Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик не ставит цели свергнуть действующие украинские власти. Она отметила, что спецоперация РФ проходит строго по плану и не направлена против мирных жителей Украины.
Спецоперация России на Украине идет строго по плану – Захарова
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