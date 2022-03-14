В городах Украины мужчин заставляют записываться в батальоны под угрозой расправы – МО

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На Украине заставляют мужчин в возрасте 18–60 лет записываться в батальоны территориальной обороны под угрозой расправы над членами семьи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, такие инциденты происходят в Харькове, Одессе и Николаеве. Он отметил, что жители запуганы, поэтому вынуждены соглашаться на такие предложения.

Ранее Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться. В отдельных городах она стала критической. Он добавил, что формирования ДНР при поддержке российских вооруженных сил точечно уничтожили практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик идет по плану. Он уточнил, что спецоперация будет завершена в срок в полном объеме. Песков добавил, что в начале проведения операции Владимир Путин приказывал воздерживаться от мгновенного штурма крупных населенных пунктов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

