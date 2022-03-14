Спецоперация РФ на Украине идет по плану и будет завершена в срок в полном объеме – Песков

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Спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля в беседе с РИА Новости, спецоперация будет завершена в срок в полном объеме. Он уточнил, что в начале проведения операции Владимир Путин приказывал воздерживаться от мгновенного штурма крупных населенных пунктов.

Песков попросил не считать первоисточником сообщения газет о российской спецоперации. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не запрашивала у Китая помощи в проведении специальной операции на Украине.

Ранее в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Россия запрашивала у Китая военную помощь для спецоперации на Украине.