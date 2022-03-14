Целью обстрела Донецка "Точкой-У" было убийство мирных жителей – Минобороны РФ

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Кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" доказывает, что целью удара по центру Донецка было убийство максимально большого количества мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар этой ракетой по Донецку еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего режима на Украине.

Представитель военного ведомства рассказал, что обстрел был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами. В то же время решение на применение "Точки-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве.

Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30. В результате погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети. После обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых – ребенок.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

