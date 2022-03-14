Целью обстрела Донецка "Точкой-У" было убийство мирных жителей – Минобороны РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" доказывает, что целью удара по центру Донецка было убийство максимально большого количества мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, удар этой ракетой по Донецку еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего режима на Украине.
Представитель военного ведомства рассказал, что обстрел был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами. В то же время решение на применение "Точки-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве.
Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30. В результате погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети. После обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых – ребенок.
Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: