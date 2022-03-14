ВС РФ уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя

Фото: РИА Новости/Донецкая Народная Республика

Российские военные уничтожили все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

Также были ликвидированы силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города.

"В результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки", – подтвердил Мизинцев.

Успешная операция по деблокировке Мариуполя позволила с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей города.

"Операция <...> позволила <...> приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", – подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что для эвакуации населения города организованы 200 автобусов. Первые 50 из них уже прибыли в город.

Ранее Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться. В отдельных городах она стала критической.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.