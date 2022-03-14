Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться – Минобороны РФ

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Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться. В отдельных городах она стала критической, рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

"В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь", – заявил Мизинцев.

Он добавил, что формирования ДНР при поддержке российских вооруженных сил точечно уничтожили практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. По его словам, подразделения также ликвидировали неонацистов в жилых кварталах по периметру города.

"Из 10 предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом опять цинично по отношению к своему собственному народу – в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию", – сказал Мизинцев.

Он отметил, что Россия согласилась на предложенные Украиной 11 дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях. Он также назвал абсурдными просьбы Киева по доставке гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон.

"Указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет", – отметил Мизинцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик идет по плану. Как заявил представитель Кремля, спецоперация будет завершена в срок в полном объеме. Он уточнил, что в начале проведения операции Владимир Путин приказывал воздерживаться от мгновенного штурма крупных населенных пунктов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

