Путин назвал удар по Донецку ракетой "Точка-У" кровавым терактом

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Удар Украиной ракетой "Точка-У" по центру Донецка является кровавым терактом. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

По его словам, в последние дни обстрелы продолжаются. Президент России подчеркнул, что украинские военные "бьют без разбора, с фанатизмом и остервенением обреченных".

"Это как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв", – добавил Путин.

При падении обломков ракеты "Точка-У" в Донецке 14 марта погибли 20 человек. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети. После обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых ребенок.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации"). В СК подчеркнули, что украинские националисты выполнили преступный приказ и в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

