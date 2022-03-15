В ДНР сообщили, что Украина применила ракету "Точка-У" против Макеевки

Фото: ТАСС/Эдуард Корниенко
Украинские войска применили ракету "Точка-У" в отношении Макеевки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По предварительной информации, от удара пострадал микрорайон "Солнечный". В результате были повреждены близлежащие дома, загорелись два магазина.
"По предварительной информации, в результате применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Макеевке четверо пострадавших, один из них ребенок", – говорится в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что иностранные государства и международные организации замалчивают факты обстрелов Донецка. Представитель НЦУО отметил, что западные страны и международные организации не владеют текущей обстановкой на земле. Они занимаются отвлечением профильных ведомств множественными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ДНР объявлен траур по погибшим во время атаки на Донецк
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