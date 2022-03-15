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политика

15 марта, 18:58

Запад, ООН, ОБСЕ и МККК замалчивают факты обстрелов Донецка – МО РФ

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Иностранные государства и международные организации замалчивают факты обстрелов Донецка. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Международные организации как, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие правозащитные организации, по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным районам Донецка", – указал Мизинцев.

Представитель НЦУО отметил, что западные страны и международные организации не владеют текущей обстановкой на земле. Они занимаются отвлечением профильных ведомств множественными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан. При этом речь в сообщениях идет о территориях, подконтрольных силам Украины.

15 марта Россия в 12-й раз открыла гуманитарные коридоры на Украине.

Из 10 предложенных РФ маршрутов киевские власти согласовали только 3. При этом ни один из них не вел в Россию.

Мизинцев отмечал, что на всех направлениях гуманитарных коридоров российские военные неукоснительно соблюдают режим тишины.

До этого в Минобороны России сообщили, что российскими военными под полный контроль была взята вся территория Херсонской области. Также войска ДНР установили контроль над населенным пунктом Пантелеймоновка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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