Глава ДНР сообщил, что фамилии виновных в ракетном ударе установлены

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что фамилии виновных в ракетном ударе "Точкой-У" установлены, исходя из серийного номера припаса.

"Что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно, команда, то есть все фамилии виновных установлены", – рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне при падении обломков ракеты "Точка-У" в Донецке погибли 20 человек. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети. После обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых – ребенок.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

