МЧС РФ доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины за два дня

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Более 330 тонн гуманитарной помощи доставило МЧС РФ жителям Украины и Донбасса в течение последних двух дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гуманитарной помощью общим весом более 330 тонн доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный груз, в состав которого входят продукты и предметы первой необходимости, специалисты МЧС формируют ежедневно в Ростовской и Белгородской областях, а также в Крыму. Его транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством, а ее безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ и Росгвардией.

В МЧС добавили, что гуманитарные колонны оперативно прибывают в пункты назначения благодаря слаженной работе таможенных и пограничных органов.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам из Донбасса. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР могут получить в штабе одежду, продукты, юридическую и психологическую помощь, а также помощь в оформлении и подаче различных документов. Он находится по адресу Николоямская улица, дом 49, строение 3, работает ежедневно с 10:00 до 19:00.