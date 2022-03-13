МЧС РФ доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины за два дня

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Более 330 тонн гуманитарной помощи доставило МЧС РФ жителям Украины и Донбасса в течение последних двух дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гуманитарной помощью общим весом более 330 тонн доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарный груз, в состав которого входят продукты и предметы первой необходимости, специалисты МЧС формируют ежедневно в Ростовской и Белгородской областях, а также в Крыму. Его транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством, а ее безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ и Росгвардией.
В МЧС добавили, что гуманитарные колонны оперативно прибывают в пункты назначения благодаря слаженной работе таможенных и пограничных органов.
Ранее Русская православная церковь (РПЦ) открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам из Донбасса. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР могут получить в штабе одежду, продукты, юридическую и психологическую помощь, а также помощь в оформлении и подаче различных документов. Он находится по адресу Николоямская улица, дом 49, строение 3, работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: