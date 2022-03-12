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общество

18:46

Кабмин утвердил постановление о распределении по регионам РФ граждан Украины, ДНР и ЛНР

общество

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обеспечить прием граждан обязуются 85 субъектов РФ. В документе уточняется, что в случае, если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, людей перераспределят в другие регионы.

Регламентирует постановление кабмина и распределение прибывших по принципу приоритетности размещения в тех субъектах, где проживают родственники беженцев.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам из Донбасса. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР могут получить в штабе одежду, продукты, юридическую и психологическую помощь, а также помощь в оформлении и подаче различных документов. Он находится по адресу Николоямская улица, дом 49, строение 3, работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Москве собрали очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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