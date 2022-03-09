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политика

09 марта, 20:23

Столичные единороссы направили 18 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

политикаобщество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой и секретарь местного отделения "Единой России" в Центральном административном округе Москвы, префект округа Владимир Говердовский передали волонтерам очередную партию гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба МГРО "Единая Россия".

"Очередная партия гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и с Украины отправилась в Ростовскую область. Это более 18 тонн груза: продукты питания, жизненно важные медикаменты, шприцы, обезболивающие, средства гигиены и ухода за детьми", – рассказал Петр Толстой.

Он отметил, что участие в сборе помощи уже приняли тысячи неравнодушных москвичей, волонтеры и депутаты "Единой России".

"Мой коллега, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, и Российский книжный союз передали 1,5 тысячи детских книг", – добавил Толстой.

В свою очередь, Владимир Говердовский рассказал, что о сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса волонтерский штаб, организованный на базе партии "Единая Россия" Центрального округа города Москвы, объявил в конце февраля.

"Я хочу поблагодарить наших волонтеров из округа, которые круглосуточно осуществляли сбор, упаковки и погруз гуманитарной помощи, а также наших отзывчивых жителей Центрального округа, которые с первых дней работы штаба вносили свой вклад в общее дело", – подчеркнул Говердовский.

Ранее в Харьковскую область доставили 120 тонн гуманитарной помощи. Груз отправлен на Украину из Тульской области. В состав груза вошли продукты питания, бутилированная питьевая вода, медикаменты, одежда и спальные принадлежности. За безопасностью колонны следили военнослужащие ВС РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Москве собрали очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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