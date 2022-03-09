Милонов предложил ввести льготы помогающим беженцам из Донбасса россиянам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести меры поощрения для россиян, которые приняли у себя беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующее обращение было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает RT.
По словам Милонова, таким людям необходимо предоставить социальные выплаты, налоговые льготы или другие меры поддержки.
При этом депутат отметил, что сейчас гуманитарная помощь России находится на высоком уровне.
"Беженцы не нуждаются ни в убежищах, ни в медицинской помощи, ни в продовольствии. Между тем необходимо быть готовыми к тому, что нахождение беженцев в нашей стране может составлять продолжительное время", – подчеркнул Милонов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Уточняется, что они смогут бесплатно получить не только первичную медико-санитарную помощь, но и пройти вакцинацию, получить лекарства, а также специализированную высокотехнологичную помощь, если такая является жизненно необходимой.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МЧС РФ доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи
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