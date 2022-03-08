Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В Харьковскую область доставлено 120 тонн гуманитарной помощи. Груз отправлен на Украину из Тульской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Харьковскую область (Украина) для помощи местным жителям доставлена гуманитарная помощь из Тульской области. Через пограничный пункт в Белгородской области была доставлена партия гуманитарного груза общим объемом свыше 120 тонн", – цитирует ведомство РИА Новости.

В состав груза вошли продукты питания, бутилированная питьевая вода, медикаменты, одежда и спальные принадлежности. За безопасностью колонны следили военнослужащие ВС РФ.

В Минобороны уточнили, что гуманитарный груз раздали женщинам, детям и пожилым людям, проживающим на территории Харьковской области.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Они смогут бесплатно получить не только первичную медико-санитарную помощь, но и пройти вакцинацию, получить лекарства, а также специализированную высокотехнологичную помощь, если такая является жизненно необходимой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.