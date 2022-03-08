Националисты жестоко пресекают попытки выхода через гумкоридоры в Россию – МО РФ

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Украинские националисты жестоко пресекают попытки выхода через гуманитарные коридоры в Россию. Об этом рассказал глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По словам представителя Минобороны, дополнительные комментарии о сложившейся ситуации будут излишними. Он отметил, что украинские власти согласовали лишь один из 10 предложенных Россией гуманитарных маршрутов.

"Официальный Киев подтвердил только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", – сказал Мизинцев.

В российском министерстве обороны выразили мнение, что мир обязательно узнает о преступлениях киевской власти против мирного населения.

"Эта база данных станет прямым свидетельством беспредела и преступлений киевской власти против граждан Украины", – добавил Мизинцев.

Ранее в Минобороны заявили, что 8 марта с 10:00 по московскому времени Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Сумы, Чернигова, Харькова и Мариуполя. Там подчеркнули, что документально зарегистрировали 2 миллиона 417 прямых просьб граждан Украины об эвакуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.