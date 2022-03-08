Россия откроет гуманитарные коридоры из нескольких городов Украины

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С 10:00 по московскому времени 8 марта Россия объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Сумы, Чернигова, Харькова и Мариуполя. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине документально зарегистрировано 2 миллиона 417 прямых просьб граждан Украины об эвакуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.