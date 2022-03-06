Фото: ТАСС/Эрик Романенко
МЧС России доставило около 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"МЧС России доставило около 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В составе груза продукты питания и предметы первой необходимости", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что колонна Донского спасательного центра в составе 33 машин и 50 спасателей выехала 6 марта. Из Ростовской области автомобили выдвинулись в ДНР и ЛНР.
4 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Минобороны РФ спланировало 35 гуманитарных акций в четырех областях Украины, а также в ДНР и ЛНР. Среди подготовленных для передачи предметов первой необходимости, как уточнил Мизинцев, присутствуют продукты питания и лекарства.
По его словам, Россия на всех освобожденных территориях формирует нужные условия для мирной жизни и обеспечивает доступ мирных граждан к любой гуманитарной помощи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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