В Москве начала работать горячая линия по организации помощи беженцам из Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начала работать горячая линия по вопросам помощи беженцам из ДНР и ЛНР, рассказала член Общественной палаты РФ, глава благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"За считаные дни мы перестроили работу фонда: открыли горячую линию, собрали 500 килограммов продуктовой и вещевой помощи. Сосредоточили поддержку именно для беременных и семей с детьми, поскольку это наш профиль и есть ресурсы, чтобы оперативно помочь, и объединились с православной гуманитарной миссией "Беженцы Донбасса", – заявила она.
Москвитина поблагодарила всех, кто оказывает помощь беженцам из Донбасса. По ее словам, специалисты горячей линии предоставляют эвакуированным из ДНР и ЛНР информацию о расположении пунктов сбора гумпомощи и времени их работы, а также уточняют списки необходимых продуктов и вещей. Обратиться за консультацией можно по номеру телефона 8 (800) 200-04-92 (дополнительно 0).
Кроме того, в столице установлены короба "Мамино окно", куда все желающие могут положить вещи первой необходимости: одежду для новорожденных, памперсы, игрушки и продукты длительного хранения. По словам Москвитиной, добровольцы будут регулярно направлять гуманитарную помощь в Ростов-на-Дону, пока это необходимо.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что москвичи собрали более 500 тысяч предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. Она уточнила, что добровольцы сортируют собранную гуманитарную помощь по категориям и отправляют в пункты размещения беженцев в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях через региональные отделения Российского Красного Креста.
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