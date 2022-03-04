Эксперт рассказал, насколько беженцам будет легко адаптироваться в России

В Россию продолжают прибывать беженцы из-за Донбасса. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о создании коридоров безопасности для мирных жителей Киева, Мариуполя и Харькова. Он подчеркнул, что российские военнослужащие не оказывают никаких препятствий для выхода мирного населения.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов рассказал, насколько беженцам будет легко адаптироваться в России, и чем этим людям можно помочь, помимо гуманитарной помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.