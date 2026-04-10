Уролог Гладышев раскритиковал домашние тесты на качество сперматозоидов

Новый тренд по повышению фертильности набирает популярность в соцсетях среди мужчин. Как улучшить мужское здоровье и на что обратить внимание перед планированием детей, разбиралась Москва 24.

Максимальное качество

В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди мужчин – "сперммаксинг". Это стремление максимально повысить свою фертильность за счет ряда лайфхаков, приемов БАДов и физических упражнений. Мужчины делятся советами, которые, однако, не всегда имеют научное обоснование.

На некоторых форумах они рекомендуют друг другу погружать половые органы в ледяную воду, есть сырые зубчики чеснока и принимать аюрведические добавки. Некоторые показывают свою ежедневную рутину по повышению фертильности, включающую отжимания и высокобелковые обеды.

Кроме того, в мире взлетела популярность домашних тестов на качество сперматозоидов, сообщили СМИ. На российских маркетплейсах они также есть в продаже: из описания товара следует, что активность клеток можно оценить даже с помощью камеры мобильного телефона.

В отзывах пользователи в основном хвалят товар и отмечают, что это был "любопытный опыт". Однако многие жалуются, что результаты без специальных знаний определить невозможно.

"Я не знаю, что значит этот результат. Думаю, не очень хороший. Если кто-то знает, можете сказать, насколько тут все плохо?", "для удовлетворения интереса и любознательных людей", "показывает четко, но нужно использовать камеру близко", – делятся покупатели в отзывах.

При этом уролог-андролог, репродуктолог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов в беседе с Москвой 24 отметил, что качество спермы зависит от многих факторов, включая длительность воздержания, образ жизни и даже обстановку при сдаче.

"Оптимальный срок воздержания – около трех дней, сдача на четвертый: так достигается максимальная концентрация подвижных сперматозоидов. При более длительном воздержании (8–9 дней) их активность начинает снижаться", – отметил врач.

При этом, по его словам, нужно соблюдать естественные правила: ограничить прием алкоголя и курение, исключить кофе, специи, а также термические провокации вроде горячей ванны или сауны. Важны и условия сдачи: в привычной обстановке результат лучше, так как в клинике из-за стресса может возникать спазм придатков яичка и часть сперматозоидов не попадает в эякулят.





Дмитрий Охоботов уролог-андролог, репродуктолог, доктор медицинских наук Что касается приема БАДов и витаминов для улучшения качества спермы, здесь все неоднозначно. Репродуктивная функция мужчине нужна, по сути, несколько раз за всю жизнь. Поэтому нет смысла регулярно что-то принимать.

Он уточнил, что сосредоточение на приеме витаминов и БАДов по назначению врача имеет смысл, только когда пара действительно планирует беременность, и это достаточно небольшой период времени – максимум год.

"Лучше постоянно вести здоровый образ жизни. Если говорить о курении, есть прямая корреляция: каждая выкуренная сигарета снижает активность максимально подвижной активной фракции и повышает количество аномальных форм", – добавил Охоботов.

При этом с алкоголем все обстоит сложнее: после его употребления в крови наблюдается микротромбоз, даже от одной бутылки пива.

"Но организм к этому достаточно быстро адаптируется и быстро ликвидирует эти тромбы. Прямой корреляции, как с курением, нет. Тем не менее, если пара планирует беременность, чем меньше алкоголя употребляет мужчина, тем здоровее получается ребенок и тем меньше риск аномалий. В идеале готовиться стоит хотя бы за два-три месяца", – пояснил специалист.

Чтобы беременность получилась, нужно, чтобы сошлось множество факторов. Возраст женщины тоже играет роль: в 18 лет достаточно одного-двух репродуктивных циклов, в 25–30 лет – 10–12, а в 40 – 18–20.

Лаборатория на дому

В свою очередь, уролог-андролог Владислав Гладышев отметил, что к приборам для рассматривания сперматозоидов на дому, которые продаются на маркетплейсах, следует относиться с большим скепсисом.



Владислав Гладышев уролог-андролог Без специального образования, специального прибора (спермоскопа) и достаточной специализации оценить качество эякулята невозможно.

Такой набор, скорее, повод для обсуждения с друзьями, но не способ получить достоверный результат проверки фертильности. Для реального планирования беременности лучше обращаться к специалистам и сдать анализы в медицинских учреждениях, отметил Гладышев.

Он также подтвердил, что качество сперматозоидов перед зачатием улучшается от качества жизни в целом. Все, что способствует общему комфорту и хорошему самочувствию, работает и на репродуктивную функцию.

Одним из самых важных пунктов уролог назвал сбалансированное питание, причем не по признакам калоража, а по белкам, жирам и углеводам, и также по отсутствию в продуктах консервантов. Помимо этого, важна физическая активность.

"Обычная физкультура, зарядка, занятия в спортзале в комфортном режиме – да, это полезно. А вот профессиональный спорт – нет, по двум причинам. Во-первых, при таких нагрузках белковый обмен уходит в другое русло – восстановление, строительство мышц. Во-вторых, профессиональный спорт предполагает травмы, в том числе промежности и гениталий", – пояснил он.

Что касается анализов, которые стоит сдавать мужчине для успешного зачатия, то при планировании беременности оптимальный вариант – консультация пары в перинатальном центре. Первый этап – скрининг: женщина осматривается гинекологом, мужчина – урологом-андрологом.





Владислав Гладышев уролог-андролог Первый анализ, который касается мужчины, – спермограмма. Он подразумевает очень большое количество показателей: не только морфологию сперматозоидов (размер, форму, строение – большой, маленький, кривой, косой, с хвостом, без хвоста), но и ряд химических и биохимических показателей, таких как кислотность. По результатам врач может дать рекомендации, назначить дальнейшее обследование либо заключить, что все нормально.

Если пара приходит с проблемой невозможности зачать, алгоритмы обследования становятся более обширными. Ситуация, как правило, многоуровневая, и это достаточно тонкая работа врача.