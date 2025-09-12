Врач Гладышев назвал преимущества создания мужских консультаций в России

В Совете Федерации выступили с инициативой создать отдельные мужские консультации для оценки репродуктивного здоровья. Найдет ли это отклик у представителей сильного пола, разбиралась Москва 24.

Мужчины стесняются?

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила создать мужские консультации для проверки репродуктивного здоровья. Своевременное обращение за помощью поможет решить проблемы, из-за которых пара иногда не может завести детей, отметила она на заседании VI Форума социальных инноваций регионов.





Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано "женская консультация", он не пойдет. Есть практика уже в Москве, я ее изучала, и в других регионах, когда стоит здание, одна половина – написано "женская консультация" – отдельный вход, другая половина – "мужская консультация", для мужчин отдельный вход.

Идею Матвиенко поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в 2024 году репродуктивную диспансеризацию прошли около 60% женщин и 40% мужчин – это около 7 миллионов человек.

"Конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое", – подчеркнул министр во время форума.

В свою очередь, проблемы с репродуктивной системой у многих начинаются еще в период пубертата, отметил врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков в разговоре с "360". По его мнению, создание мужских консультаций избавит пациентов от страха, что о посещении врачей узнают посторонние.

"Пока пройдешь через весь этот кошмар сплетников и сплетниц, становится плевать на свое здоровье, потому что завтра весь город узнает, что ты ходил к урологу или, не дай бог, еще и к проктологу", – сказал Греков.

Хватит и диспансеризации?

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что создавать отдельную мужскую консультацию все же не нужно.

"Вместо этого можно усилить уже существующую урологическую и андрологическую службы", – отметил парламентарий.





Алексей Куринный зампред комитета ГД по охране здоровья Например, женская консультация – это не только гинекология, но и целый комплекс помощи. Широкий, исторически сложившийся пласт медицинской деятельности. А мужчины могут получать помощь в рамках действующих структур. Для этого нужно немного видоизменить их работу: насытить кадрами и обеспечить организации необходимым оборудованием, потому что с ним есть проблемы.

Что касается регулярной проверки репродуктивного мужского здоровья, депутат порекомендовал соблюдать тот минимум, который предусмотрен диспансеризацией. Затем уже можно рассматривать расширение количества обследований, отметил он.

"Кроме того, с 2024 года начала работать оценка репродуктивного здоровья в рамках углубленной диспансеризации. Важно реализовать эту программу. Если в процессе возникнут вопросы, ее можно улучшить и дополнить необходимыми исследованиями", – заключил Алексей Куринный.

При этом уролог-андролог Владислав Гладышев в разговоре с Москвой 24 поддержал создание подобных консультаций.

"Если это будет отдельная организация, мужчины туда пойдут. Возможно, не сразу, но потом это войдет в культуру и станет привычным", – указал эксперт.





Владислав Гладышев уролог-андролог Дело в том, что в настоящее время вопросами мужского здоровья в большей степени занимаются врачи-гинекологи. Причем иногда даже не видя пациента, не обладая нужными познаниями в этой области. Кроме этого, такой специалист может дать советы, например не употреблять алкоголь и бросить другие вредные привычки, – и на этом все.

Он отметил, что частота проверок репродуктивного здоровья мужчины зависит от образа жизни. Прежде всего, нужно учитывать возможность наличия инфекций, если ведется активная половая жизнь. Проблемы могут привести к бесплодию, предупредил врач.

"Если брать анализы, которые проводят в рамках диспансеризации, обычно это общий анализ крови, общий анализ мочи, специальный комплекс на присутствие или отсутствие сифилиса, гепатитов и ВИЧ-инфекции. При этом другие исследования, которые важны для мужского здоровья, не входят в ОМС", – отметил врач.

Если в рамках инициативы сформируют полноценную мужскую консультацию, то, по мнению специалиста, следует расширить список необходимых анализов. Например, ввести метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который помогает выявить инфекционные заболевания, заключил Гладышев.

