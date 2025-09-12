Врач Гладышев назвал преимущества создания мужских консультаций в России

В Совете Федерации выступили с инициативой создать отдельные мужские консультации для оценки репродуктивного здоровья. Найдет ли это отклик у представителей сильного пола, разбиралась Москва 24.
Мужчины стесняются?
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила создать мужские консультации для проверки репродуктивного здоровья. Своевременное обращение за помощью поможет решить проблемы, из-за которых пара иногда не может завести детей, отметила она на заседании VI Форума социальных инноваций регионов.
Идею Матвиенко поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в 2024 году репродуктивную диспансеризацию прошли около 60% женщин и 40% мужчин – это около 7 миллионов человек.
"Конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое", – подчеркнул министр во время форума.
В свою очередь, проблемы с репродуктивной системой у многих начинаются еще в период пубертата, отметил врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков в разговоре с "360". По его мнению, создание мужских консультаций избавит пациентов от страха, что о посещении врачей узнают посторонние.
"Пока пройдешь через весь этот кошмар сплетников и сплетниц, становится плевать на свое здоровье, потому что завтра весь город узнает, что ты ходил к урологу или, не дай бог, еще и к проктологу", – сказал Греков.
Хватит и диспансеризации?
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что создавать отдельную мужскую консультацию все же не нужно.
"Вместо этого можно усилить уже существующую урологическую и андрологическую службы", – отметил парламентарий.
Что касается регулярной проверки репродуктивного мужского здоровья, депутат порекомендовал соблюдать тот минимум, который предусмотрен диспансеризацией. Затем уже можно рассматривать расширение количества обследований, отметил он.
"Кроме того, с 2024 года начала работать оценка репродуктивного здоровья в рамках углубленной диспансеризации. Важно реализовать эту программу. Если в процессе возникнут вопросы, ее можно улучшить и дополнить необходимыми исследованиями", – заключил Алексей Куринный.
При этом уролог-андролог Владислав Гладышев в разговоре с Москвой 24 поддержал создание подобных консультаций.
"Если это будет отдельная организация, мужчины туда пойдут. Возможно, не сразу, но потом это войдет в культуру и станет привычным", – указал эксперт.
Он отметил, что частота проверок репродуктивного здоровья мужчины зависит от образа жизни. Прежде всего, нужно учитывать возможность наличия инфекций, если ведется активная половая жизнь. Проблемы могут привести к бесплодию, предупредил врач.
"Если брать анализы, которые проводят в рамках диспансеризации, обычно это общий анализ крови, общий анализ мочи, специальный комплекс на присутствие или отсутствие сифилиса, гепатитов и ВИЧ-инфекции. При этом другие исследования, которые важны для мужского здоровья, не входят в ОМС", – отметил врач.
Если в рамках инициативы сформируют полноценную мужскую консультацию, то, по мнению специалиста, следует расширить список необходимых анализов. Например, ввести метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который помогает выявить инфекционные заболевания, заключил Гладышев.