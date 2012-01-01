Врач Байтурова назвала основные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Гормоны у женщин отвечают не только за репродуктивную функцию, но и другие системы организма. Подробности рассказала врач-эндокринолог, диетолог и ведущий специалист международного медицинского центра Евгения Байтурова в программе "Доктор 24".

Ключевые составляющие

Одним из основных женских гормонов является эстроген: помимо регулирования половой функции, он влияет на сердечно-сосудистую систему и костный обмен. В итоге риск развития инфарктов и инсультов у женщин в репродуктивной фазе значительно ниже, чем у мужчин, рассказала Евгения Байтурова.

Также, по ее словам, важен уровень тестостерона.

"Принято считать его мужским гормоном, но он вырабатывается и у женщин. Тестостерон воздействует на либидо, сексуальную активность, состояние кожи, волос и ногтей. Помимо этого, он влияет на настроение и общее самочувствие женщины", – отметила специалист.

Количество тестостерона в женском организме закладывается генетически. Плюс на его уровень влияет окружающая среда, наличие или отсутствие стрессов, а также режим дня, добавила эксперт.

Неприятные проблемы

Пациентки часто связывают лишний вес только с гормональным дисбалансом. Байтурова подтвердила, что эта проблема действительно способна замедлить метаболизм, однако избыточная масса тела нередко зависит от уровня потребления и расхода калорий. Если много есть и мало двигаться, появление лишних килограммов неизбежно, предупредила эксперт.

В целом же на причину гормонального дисбаланса могут указать результаты анализов, однако перед этим необходимо посетить врача.





Евгения Байтурова врач-эндокринолог, диетолог, ведущий специалист международного медицинского центра Если возникают сбои в менструальном цикле, плохое самочувствие, задержки или качество выделений меняется, это может указывать на проблему.

Также важно следить за состоянием щитовидной железы, так как ее гормоны тоже влияют на вес и общее самочувствие. При ухудшении состояния важно сразу обратиться к специалисту, заключила Байтурова.

