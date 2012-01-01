Врач Байтурова назвала основные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Гормоны у женщин отвечают не только за репродуктивную функцию, но и другие системы организма. Подробности рассказала врач-эндокринолог, диетолог и ведущий специалист международного медицинского центра Евгения Байтурова в программе "Доктор 24".
Ключевые составляющие
Одним из основных женских гормонов является эстроген: помимо регулирования половой функции, он влияет на сердечно-сосудистую систему и костный обмен. В итоге риск развития инфарктов и инсультов у женщин в репродуктивной фазе значительно ниже, чем у мужчин, рассказала Евгения Байтурова.
Также, по ее словам, важен уровень тестостерона.
"Принято считать его мужским гормоном, но он вырабатывается и у женщин. Тестостерон воздействует на либидо, сексуальную активность, состояние кожи, волос и ногтей. Помимо этого, он влияет на настроение и общее самочувствие женщины", – отметила специалист.
Количество тестостерона в женском организме закладывается генетически. Плюс на его уровень влияет окружающая среда, наличие или отсутствие стрессов, а также режим дня, добавила эксперт.
Неприятные проблемы
Пациентки часто связывают лишний вес только с гормональным дисбалансом. Байтурова подтвердила, что эта проблема действительно способна замедлить метаболизм, однако избыточная масса тела нередко зависит от уровня потребления и расхода калорий. Если много есть и мало двигаться, появление лишних килограммов неизбежно, предупредила эксперт.
В целом же на причину гормонального дисбаланса могут указать результаты анализов, однако перед этим необходимо посетить врача.
Также важно следить за состоянием щитовидной железы, так как ее гормоны тоже влияют на вес и общее самочувствие. При ухудшении состояния важно сразу обратиться к специалисту, заключила Байтурова.