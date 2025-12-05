Форма поиска по сайту

05 декабря, 21:15

Происшествия

Суд арестовал руководителей и сотрудников двух подмосковных рехабов

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Суд до 3 февраля арестовал гендиректора и трех волонтеров социального реабилитационного центра в Видном, где удерживали и применяли насилие к постояльцам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

"В судебном заседании обвиняемые возражали против заключения под стражу и просили суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы", – говорится в сообщении.

Соучастникам преступления предъявили обвинение в незаконном лишении свободы с применением насилия. Кроме того, гендиректору рехаба вменяют похищение и удержание против воли 54-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого в 2024 году насильно поместили в центр.

Под стражу также были отправлены руководитель и трое сотрудников рехаба Дедовска. Еще одному работнику центра избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее следователи выяснили, что сотрудники двух реабилитационных центров в Московской области незаконно удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости.

Каждый месяц граждане платили от 50 до 80 тысяч рублей, при этом их систематически ограничивали в пище и воде, применяли к ним физическое и психологическое насилие, а также давали им сильнодействующие препараты.

Всего в рамках уголовных дел были задержаны девять человек, четверо из них признали свою вину.

Организатор рехаба в Видном Максим Антонов заявил, что вел чат с родственниками постояльцев. При этом из получаемых денег, с его слов, он не брал "ни копейки", так как все средства уходили на оплату лекарств и еды.

Суд арестовал организатора реабилитационного центра в Видном до 3 февраля

