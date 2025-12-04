Эксперт Горелкин: цифровизация не даст сотрудникам больше свободного времени на работе

Цифровизация освободит более половины рабочего времени управленцев в ближайшие 10 лет, убеждены многие российские топ-менеджеры. Какие сферы прогресс затронет больше всего и когда завершится трансформация трудового дня, разбиралась Москва 24.

Свобода через автоматизацию?

Цифровизация и автоматизация могут разгрузить более 50% рабочего времени ключевых специалистов и руководителей. К такому выводу во время опроса Ассоциации менеджеров пришли 42% респондентов, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

Среди основных факторов, которые помогут высвободить время, участники опроса отметили автоматизацию рутинных операций (41%) и аутсорсинг непрофильных функций (37%). Однако 58% руководителей полагают, что сценарий столь существенного сокращения трудовой нагрузки маловероятен. Более того, за последние год-два нагрузка не изменилась у 41% опрошенных, а у 32% – даже увеличилась.

Если бы автоматизация действительно увеличила свободное временя на работе, топ-менеджеры распределили бы его следующим образом: собственным профессиональным образованием занялись бы 64% респондентов, а стратегическим планированием развития бизнеса – 63%. Кроме того, 41% руководителей посвятили высвободившиеся часы семье, хобби и отдыху, а 27% направили бы их на наставничество.

Подавляющее большинство управленцев (82%) положительно оценили такую перспективу не только для себя, но и сотрудников, видя в этом возможность для инноваций, обучения и командообразования. Однако 18% топ-менеджеров выразили опасения, что излишнее свободное время у персонала может привести к снижению мотивации, угасанию профессиональных амбиций или усложнению системы оценки эффективности труда.

Ранее в московских поликлиниках сервис "Умный прием" позволил врачам сэкономить порядка 250 тысяч часов рабочего времени, которое ранее тратилось на первичный сбор информации от пациентов.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, такой результат стал возможен благодаря цифровизации, использованию больших данных и технологиям искусственного интеллекта. Это помогло сделать медицинский прием более персонализированным и эффективным, подчеркнула она.

Вместо отдыха – еще больше работы?

Рост цифровизации и автоматизации процессов может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет. Таким прогнозом в беседе с Москвой 24 поделилась консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.





Наталья Маслова консультант по управлению персоналом Цифровизация в большей степени будет даже не в конкретных областях, а в задачах, где можно оптимизировать процесс. Либо в рутинных операциях: например, первичное общение с клиентом, которое заменил чат-бот, конвейерные задачи на производстве.

"В отдельных областях цифровизация помогает в медицине, решает творческие задачи: искусственный интеллект (ИИ) может и заменит тот же копирайтинг и дизайн", – уточнила она.

В итоге, по мнению эксперта, автоматизация процессов действительно может сократить рабочее время. Однако вслед за этим существует риск сокращения специальностей и штата, предупредила она.

Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин убежден, что основным итогом цифровизации станет не уменьшение рабочего времени, а увеличение скорости выполнения поставленных задач.

"Цифровизация уже достигла очень высокого уровня. Оцифровано практически все: от удаленных уголков России с доступом к интернету и госуслугам до производств, где стоят станки с ЧПУ (числовым программным управлением. – Прим. ред.), системы контроля доступа с камерами и искусственным интеллектом", – рассказал Горелкин Москве 24.

Он напомнил, что интеллектуальный труд, дизайн, искусство давно существуют на цифровых площадках. Это же касается и повсеместного электронного документооборота. Однако свободного времени от этого больше не стало, и перспективы для этого не проглядывается, подчеркнул специалист.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Цифровизация – это в первую очередь инструмент для работы, а не досуга. Даже если мы автоматизируем процессы еще сильнее, появится дополнительная работа по их настройке и проверке.

"Ожидания, что ИИ все решит за человека, пока не оправдываются. Возьмем, к примеру, программирование. Многие разработчики отмечают, что написать код самостоятельно часто быстрее и лучше, чем потом править сгенерированный нейросетью", – добавил эксперт.

Он уточнил, что созданный человеком качественный код получается более лаконичным и эффективным, тогда как результат работы ИИ требует тщательной проверки и доработки.

"Эта тенденция, скорее всего, сохранится: нейросети будут производить "полуфабрикат", нуждающийся в переработке. Более того, использование ИИ может даже увеличить общие затраты труда. Одна должность, возможно, сэкономит время, но другие участники процесса будут вынуждены тратить его на верификацию и исправление ошибок", – пояснил Горелкин.

Эксперт добавил, что в результате цифровизации создается иллюзия, что технологии разгрузят людей, но на практике эффект зачастую обратный. В пример он привел мобильный телефон, который, по его словам, не освободил людей от работы, а, наоборот, сделал всех постоянно доступными для связи. Компьютеры же не сократили рабочий день, а позволили трудиться быстрее.

По прогнозам Горелкина, с цифровизацией будет та же история: она ускорит процессы и принятие решений, сократит путь от идеи до реализации, но не создаст дополнительного свободного времени.

"Это мощный инструмент управления, позволяющий находить закономерности и оптимизировать операции. Но его суть – в ускорении, а не в освобождении времени", – добавил эксперт.

В связи с этим сокращения рабочего дня или недели в ближайшие десятилетия ждать не стоит. При ускорении процессов растет продуктивность, однако высвобожденные часы заполнятся новыми задачами, резюмировал специалист.

