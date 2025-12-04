Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:10

Технологии
Главная / Истории /

Эксперт Горелкин: цифровизация не даст сотрудникам больше свободного времени на работе

До автоматизма: станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации

Цифровизация освободит более половины рабочего времени управленцев в ближайшие 10 лет, убеждены многие российские топ-менеджеры. Какие сферы прогресс затронет больше всего и когда завершится трансформация трудового дня, разбиралась Москва 24.

Свобода через автоматизацию?

Фото: depositphotos/photographee.eu

Цифровизация и автоматизация могут разгрузить более 50% рабочего времени ключевых специалистов и руководителей. К такому выводу во время опроса Ассоциации менеджеров пришли 42% респондентов, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

Среди основных факторов, которые помогут высвободить время, участники опроса отметили автоматизацию рутинных операций (41%) и аутсорсинг непрофильных функций (37%). Однако 58% руководителей полагают, что сценарий столь существенного сокращения трудовой нагрузки маловероятен. Более того, за последние год-два нагрузка не изменилась у 41% опрошенных, а у 32% – даже увеличилась.

Если бы автоматизация действительно увеличила свободное временя на работе, топ-менеджеры распределили бы его следующим образом: собственным профессиональным образованием занялись бы 64% респондентов, а стратегическим планированием развития бизнеса – 63%. Кроме того, 41% руководителей посвятили высвободившиеся часы семье, хобби и отдыху, а 27% направили бы их на наставничество.

Подавляющее большинство управленцев (82%) положительно оценили такую перспективу не только для себя, но и сотрудников, видя в этом возможность для инноваций, обучения и командообразования. Однако 18% топ-менеджеров выразили опасения, что излишнее свободное время у персонала может привести к снижению мотивации, угасанию профессиональных амбиций или усложнению системы оценки эффективности труда.

Ранее в московских поликлиниках сервис "Умный прием" позволил врачам сэкономить порядка 250 тысяч часов рабочего времени, которое ранее тратилось на первичный сбор информации от пациентов.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, такой результат стал возможен благодаря цифровизации, использованию больших данных и технологиям искусственного интеллекта. Это помогло сделать медицинский прием более персонализированным и эффективным, подчеркнула она.

Вместо отдыха – еще больше работы?

Фото: 123RF.com/nexusplexus

Рост цифровизации и автоматизации процессов может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет. Таким прогнозом в беседе с Москвой 24 поделилась консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

Цифровизация в большей степени будет даже не в конкретных областях, а в задачах, где можно оптимизировать процесс. Либо в рутинных операциях: например, первичное общение с клиентом, которое заменил чат-бот, конвейерные задачи на производстве.
Наталья Маслова
консультант по управлению персоналом

"В отдельных областях цифровизация помогает в медицине, решает творческие задачи: искусственный интеллект (ИИ) может и заменит тот же копирайтинг и дизайн", – уточнила она.

В итоге, по мнению эксперта, автоматизация процессов действительно может сократить рабочее время. Однако вслед за этим существует риск сокращения специальностей и штата, предупредила она.

Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин убежден, что основным итогом цифровизации станет не уменьшение рабочего времени, а увеличение скорости выполнения поставленных задач.

"Цифровизация уже достигла очень высокого уровня. Оцифровано практически все: от удаленных уголков России с доступом к интернету и госуслугам до производств, где стоят станки с ЧПУ (числовым программным управлением. – Прим. ред.), системы контроля доступа с камерами и искусственным интеллектом", – рассказал Горелкин Москве 24.

Он напомнил, что интеллектуальный труд, дизайн, искусство давно существуют на цифровых площадках. Это же касается и повсеместного электронного документооборота. Однако свободного времени от этого больше не стало, и перспективы для этого не проглядывается, подчеркнул специалист.

Цифровизация – это в первую очередь инструмент для работы, а не досуга. Даже если мы автоматизируем процессы еще сильнее, появится дополнительная работа по их настройке и проверке.
Алексей Горелкин
эксперт по информационной безопасности

"Ожидания, что ИИ все решит за человека, пока не оправдываются. Возьмем, к примеру, программирование. Многие разработчики отмечают, что написать код самостоятельно часто быстрее и лучше, чем потом править сгенерированный нейросетью", – добавил эксперт.

Он уточнил, что созданный человеком качественный код получается более лаконичным и эффективным, тогда как результат работы ИИ требует тщательной проверки и доработки.

"Эта тенденция, скорее всего, сохранится: нейросети будут производить "полуфабрикат", нуждающийся в переработке. Более того, использование ИИ может даже увеличить общие затраты труда. Одна должность, возможно, сэкономит время, но другие участники процесса будут вынуждены тратить его на верификацию и исправление ошибок", – пояснил Горелкин.

Эксперт добавил, что в результате цифровизации создается иллюзия, что технологии разгрузят людей, но на практике эффект зачастую обратный. В пример он привел мобильный телефон, который, по его словам, не освободил людей от работы, а, наоборот, сделал всех постоянно доступными для связи. Компьютеры же не сократили рабочий день, а позволили трудиться быстрее.

По прогнозам Горелкина, с цифровизацией будет та же история: она ускорит процессы и принятие решений, сократит путь от идеи до реализации, но не создаст дополнительного свободного времени.

"Это мощный инструмент управления, позволяющий находить закономерности и оптимизировать операции. Но его суть – в ускорении, а не в освобождении времени", – добавил эксперт.

В связи с этим сокращения рабочего дня или недели в ближайшие десятилетия ждать не стоит. При ускорении процессов растет продуктивность, однако высвобожденные часы заполнятся новыми задачами, резюмировал специалист.

Читайте также


Веткина Анастасия

технологииобществоистории

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика