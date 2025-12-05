00:18Политика
Четыре страны отказались от участия в "Евровидении-2026" из-за допуска Израиля
Фото: depositphotos/Oleksandr_Gusev
Словения, Ирландия, Испания и Нидерланды отказались участвовать в конкурсе "Евровидение-2026" из-за допуска к нему Израиля. Об этом сообщает телеканал OE24.
Кроме того, Бельгия и Португалия также обсуждают, стоит ли им отправлять своих представителей на этот конкурс.
Большинство членов Европейского вещательного союза на генеральной ассамблее организации в Женеве выступили против голосования за допуск Израиля к участию в конкурсе.
"Евровидение" в 2026 году пройдет в столице Австрии Вене. Финал конкурса состоится 16 мая на Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене страны. Церемония пройдет в Вене в третий раз, город уже встречал вокалистов со всей Европы в 1967 и 2015 годах.
Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил конкурс "Евровидение" в двойных стандартах, поскольку он позволяет Израилю выступать, однако Россия была отстранена от участия после начала украинского конфликта.