"Евровидение" в 2026 году пройдет в Вене

Конкурс эстрадной песни "Евровидение" пройдет в столице Австрии Вене в 2026 году. Об этом сообщили организаторы культурного мероприятия.

"Столица Австрии была выбрана в качестве города, который примет конкурс песни "Евровидение" в 2026 году. <...> Его финал пройдет 16 мая на Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене страны", – написано в пресс-релизе на сайте конкурса.

Церемония пройдет в Вене в третий раз, город уже встречал вокалистов со всей Европы в 1967 и 2015 годах. В прошлом году конкурс проходил в швейцарском городе Базель, победу одержал австриец Йоханнес Питч (JJ) с песней Wasted Love.

В 2026 году конкурс отпразднует свой 70-летний юбилей. Уточняется, что за организацию технической части будет отвечать австрийская государственная телерадиокомпания ORF.

