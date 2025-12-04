Умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин

Фото: ТАСС/РБК/Владислав Шатило

Бывший глава Банка России Сергей Дубинин умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ выразили соболезнования родным и близким Дубинина.

"Он руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период, <...> внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, в вывод экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны", – говорится в сообщении.

Дубинин родился в 1950 году в Москве, с 1992 по 1993 год был зампредом Госкомитета по экономическому сотрудничеству с государствами – членами СНГ. Затем он стал замминистра финансов РФ. С 1995 по 1998 год находился на посту председателя Центробанка. После дефолта 1998 года занимал различные должности в компаниях "Газпром", "ЕЭС России" и ВТБ.

