Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 21:42

Экономика

Умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин

Фото: ТАСС/РБК/Владислав Шатило

Бывший глава Банка России Сергей Дубинин умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ выразили соболезнования родным и близким Дубинина.

"Он руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период, <...> внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, в вывод экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны", – говорится в сообщении.

Дубинин родился в 1950 году в Москве, с 1992 по 1993 год был зампредом Госкомитета по экономическому сотрудничеству с государствами – членами СНГ. Затем он стал замминистра финансов РФ. С 1995 по 1998 год находился на посту председателя Центробанка. После дефолта 1998 года занимал различные должности в компаниях "Газпром", "ЕЭС России" и ВТБ.

Читайте также


экономика

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика