04 декабря, 22:54

Политика

Трамп назвал подписание мира между ДР Конго и Руандой историческим моментом

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал подписание мира между ДР Конго и Руандой историческим моментом.

"Мы прибыли в Институт мира США, чтобы подписать историческое соглашение, которое положит конец одному из самых продолжительных конфликтов в мире", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что конфликт унес жизни более чем 10 миллионов человек. В связи с этим Трамп ожидает, что результаты мирного соглашения не заставят себя ждать.

В частности, ДР Конго и Руанда договорились прекратить огонь и разоружить повстанцев.

"Соглашение, которое мы подписываем сегодня, будет известно, как Вашингтонское соглашение. <…> Оно формализует условия, согласованные в июне, включая постоянное прекращение огня, разоружение негосударственных формирований, условия возвращения беженцев в свои дома, а также правосудие", – заключил президент США.

В январе 2025 года стало известно, что не менее 3 миротворцев ООН погибли, 11 получили ранения в результате эскалации насилия в восточной части ДР Конго. Тогда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Руанду в поддержке повстанцев.

В свою очередь, Москва призвала стороны к немедленному прекращению боевых действий. Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул необходимость возвращения Руанды и ДРК к переговорам.

