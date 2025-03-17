Власти Руанды проинформировали Бельгию о разрыве дипотношений

Фото: 123RF/grebeshkovmaxim

Власти Руанды объявили о разрыве дипломатических отношений с Бельгией, так как считают страну выступающей на стороне Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщается на сайте МИД Руанды.

"Бельгия постоянно подрывала отношения с Руандой, как задолго до, так и во время продолжающегося конфликта в ДРК, в котором Бельгия играет глубокую и жестокую историческую роль, особенно в действиях против Руанды", – говорится в заявлении.

Согласно документу, все дипломаты из Бельгии должны покинуть Руанду в течение 48 часов. В ответ на это заявление Бельгия объявила о высылке всех руандийских дипломатов.

"Бельгия объявила персонами нон грата всех дипломатов Руанды. Этот шаг стал ответной мерой на решение Руанды о разрыве дипломатических отношений с Бельгией", – приводит ТАСС заявление МИД королевства.

26 января стало известно, что не менее трех миротворцев ООН погибли, 11 получили ранения в результате эскалации насилия в восточной части ДР Конго. Тогда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Руанду в поддержке повстанцев.

В свою очередь, Москва призвала стороны к немедленному прекращению боевых действий. Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул необходимость возвращения Руанды и ДРК к переговорам.