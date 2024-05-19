ВС ДР Конго заявили, что в стране предотвратили госпереворот

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Вооруженные силы (ВС) Демократической Республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил официальный представитель ВС ДРК бригадный генерал Сильвен Экенге.

"Попытка государственного переворота была подавлена в воскресенье (19 мая. – Прим. ред.) силами обороны и безопасности в столице страны Киншасе", – цитирует его ТАСС, ссылаясь на заявление генерала по телевидению.

По данным Экенге, армия ДРК держит ситуацию в стране под контролем, поэтому жители столицы могут спокойно заниматься своими делами. Он добавил, что путчистов арестовали.

Информацию о том, что обстановка в стране стабильная, подтвердили и в российском посольстве в Киншасе. Как пишет ТАСС, ссылаясь на заявление дипломатов, учреждения и магазины работают в обычном режиме, однако местные власти усилили контроль в ключевых точках города.



"Посольство работает в штатном режиме, меры безопасности усилены. Российским гражданам рекомендуется не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка", – рекомендовали там.

Ранее, в сентябре 2023 года, российское посольство уже опровергало госпереворот в республике, назвав соответствующие сообщения в СМИ фейками. По их информации, обстановка в Конго была спокойной.

