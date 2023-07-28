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Военные Конго заявили о нарушении границы силами обороны Руанды
Фото: EPA/TAСС/LEGNAN KOULA
Войска Руанды 27 июля нарушили границу с Демократической Республикой Конго. Об этом со ссылкой на командование ВС Конго сообщает Reuters.
Согласно данным военных Конго, силы Руанды пересекли границу 27 июля в 11:00 по московскому времени. По их мнению, это было сделано в качестве "попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности нашей страны".
До этого сообщалось, что мятежные военные удерживают президента Нигера Мохамеда Базума.
Позже мятежники заявили, что Базум был смещен с поста лидера страны. Кроме того, в Нигере ввели комендантский час, закрыли границы и ввели полный запрет на любую деятельность политических партий.
Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"
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