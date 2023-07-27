Военные Нигера заявили, что президент страны смещен – СМИ

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Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а в стране введен комендантский час и закрыты границы. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Reuters.

"Военные Нигера выступают по национальному телевидению и заявляют, что президент Мохамед Базум смещен", – указано в сообщении.

Военные также заявили о закрытии границ и введении комендантского часа.

26 июля сообщалось, что президента Нигера захватили мятежники, точное количество которых неизвестно. В СМИ заявляли, что Базум ведет переговоры с восставшими.

Также стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Нигера. Генсек выразил ему полную поддержку на фоне мятежа.