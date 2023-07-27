Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом Нигера

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, выразив ему свою поддержку на фоне попытки военного переворота в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня днем Антониу Гутерриш провел разговор с Мохамедом Базумом. Он выразил ему свою полную поддержку и солидарность с президентом Нигера", – указано в сообщении.

26 июля сообщалось, что президента Нигера захватили мятежники, точное количество которых неизвестно. В СМИ заявляли, что Базум ведет переговоры с восставшими.

Согласно сообщению France Presse, в столице Нигера Ниамее мятежники открыли предупредительный огонь по гражданам, которые вышли поддержать президента страны. В центре Ниамея рядом со зданием парламента собрались несколько сотен человек, поддерживающих Базума.