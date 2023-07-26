Мятежники открыли предупредительный огонь по манифестантам в Нигере – СМИ

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В столице Нигера Ниамее мятежники открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку президента страны Мохамеда Базума. Об этом сообщает France Presse.

Отмечается, что в центре Ниамея рядом со зданием парламента собрались несколько сотен человек, готовых поддержать Базума, удерживаемого мятежными военными.

Ранее сообщалось, что мятежники отказались освобождать Базума, армия республики выдвинула им ультиматум. В офисе президента также подчеркнули, что армия страны не поддерживает антигосударственный мятеж, устроенный некоторыми военными.

Вероятной причиной произошедшего могли стать намерения Базума уволить командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани. Также в коммюнике добавили, что Базум и его семья в результате мятежа не пострадали.

26 июля президента Нигера захватили мятежники, точное количество которых неизвестно. В СМИ заявляли, что Базум ведет переговоры с восставшими.

