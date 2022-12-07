Президент Перу задержан по обвинению в попытке совершения госпереворота – СМИ

Фото: AP Photo/Juan Karita

Президент Перу Педро Кастильо задержан на фоне политического кризиса в стране. Об этом говорится в совместном заявлении перуанских Вооруженных сил и нацполиции, сообщает газета Lavanguardia.

В заявлении указано, что Кастильо нарушил "конституционный порядок" и у него не было оснований для роспуска конгресса. Правоохранительные органы также назвали его бывшим президентом.

"Президент Перу был <...> задержан полицией после попытки государственного переворота. <...> Всего за два часа до этого Кастильо издал декрет о роспуске законодательного собрания и создании чрезвычайного правительства. <...> Кастильо находится под стражей", – говорится в публикации.

В среду Кастильо объявил о роспуске парламента, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос об его импичменте. Кроме того, президент объявил в стране комендантский час с 22:00 до 04:00. При этом законодатели все равно собрались на заседание, где приняли решение об отставке главы государства.

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